РИАМО - 13 сен. В подмосковном Солнечногорске 38-летнему мужчине предъявлено обвинение в разбойном нападении и в попытке изнасилования 9-летней девочки, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 11 сентября около многоквартирного дома в мкр. Рекинцо. Мужчина похитил у ребенка мобильник и два раза ударил его по лицу рукой.

По данным СК, мужчина планировал совершить в отношении девочки преступление против ее половой неприкосновенности, но его спугнули прохожие. Он вынужден был отпустить малышку.

Злоумышленник арестован по решению суда. Ранее он неоднократно был судим. Ему назначат судебные экспертизы, включая психолого-психиатрическую.

Женщина, которая спасла девочку в Солнечногорске, рассказала подробности об инциденте>>