РИАМО - 13 сен. После начала первого потока обучения предприятий малого и среднего бизнеса по акселерационной программе «Экспортный форсаж» более 40 подмосковных предприятий форсируют выход на экспорт, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Программа направлена на реализацию экспортного потенциала предприятий и формирование системного подхода к экспорту: от выбора локации зарубежного рынка до расчета оптимального логистического маршрута, минимизации рисков и снижения издержек.

«Интерес к участию в программе проявили более 40 экспортоориентированных предприятий Московской области из самых разных сфер промышленности. Для участия в первом потоке обучения будут отобраны 13 компаний. Целью акселерации является заключение новых экспортных контрактов в течение года после старта программы», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Программа «Экспортный форсаж» разработана и реализуется Школой экспорта Российского экспортного центра совместно с подмосковным Фондом поддержки ВЭД в рамках соглашения, подписанного в сентябре 2021 года. Обучение для предпринимателей будет бесплатным.