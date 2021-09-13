РИАМО - 13 сен. Автобусы «Мострансавто» доставили свыше 600 участников областной акции «Наш лес. Посади свое дерево» к площадкам мероприятия, использовались 5 автобусов большого класса из различных филиалов компании, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Автобусы курсировали в режиме шаттлов от станции МЦД Лобня и Мытищинского филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана до мест проведения акции в Мытищах. Транспортная работа началась в 7:00, а последний рейс автобусы совершили в 20:00.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в рамках Всероссийской кампании «Сохраним лес» нацпроекта «Экология» при поддержке Всероссийского общества охраны природы, министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства лесного хозяйства.

Высадка деревьев направлена на привлечение добровольцев к посадке леса. Первая акция прошла 13 сентября 2014 года. Лес восстанавливают после санитарной вырубки в связи с повреждением деревьев короедом-типографом.

В 2021 году акция проведена на 695 участках, как на землях лесного фонда, так и на территории городских округов.

Посадка леса на территории Московской области может проводиться только в два небольших периода времени — в апреле-мае и сентябре-октябре.