РИАМО - 13 сен. Новый передвижной ФАП с флюорографом поступил в Егорьевскую центральную районную больницу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Техника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение». После постановки на учет и получения всех необходимых документов он будет введен в работу.

«Новый мобильный ФАП в Егорьевске будет выезжать в отдаленные от больницы территории, чтобы у жителей была возможность пройти необходимые исследования рядом с домом, а также получить консультации узкопрофильных специалистов», - сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она отметила, что флюорограф позволит проводить диагностику органов дыхания в выездных условиях.