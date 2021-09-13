РИАМО - 13 сен. В Подмосковье стартовала ежегодная экоакция «Тут едут яблоки! Прямо на переработку!», в рамках которой садоводы и дачники могут отправить избытки урожая яблок на переработку. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ.

В течение сентября отмечается сезон урожая плодовых деревьев, в том числе яблок. В связи с этим на территории региона ожидается рост числа органических отходов.

«С одной стороны, урожай яблок – хорошая новость, в тоже время он стал причиной образования навалов органических отходов на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях. Дачники вынуждены просто выбрасывать гнилые яблоки, которые занимают много места, плохо пахнут, создавая неудобство жителям Подмосковья», – сказал глава областного министерства ЖКХ Антон Велиховский.

Для того, чтобы решить данную проблему, в регионе в уже третий раз реализуется экологическая акция «Тут едут яблоки! Прямо на переработку!».

Министр отметил, что совместно с региональными операторами в течение сентября-октября запущена ежегодная целевая акция, направленная на прямой сбор избытка яблок у садоводов. Кроме того, организована установка брендированных бункеров для сбора яблок и их своевременный вывоз на переработку.

Яблоки направят на вторничную переработку для сельхознужд. Так, плоды пойдут на корм свиньям или на производство компоста. Он также подчеркнул, что таким образом будет собрано не менее 200 т отходов.

В рамках акции разработан специальный удобный для дачников маршрут движения спецтранспорта, а также организован объезд мобильных пунктов сбора и крупных контейнерных площадок.

Граждане смогут узнать подробнее о пунктах сбора и графике объезда на сайте своего регионального оператора или у председателей СНТ.