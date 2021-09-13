РИАМО - 13 сен. Снизить гипертонию можно при помощи регулирования рациона питания, стоит только отказаться от избытка соли в рационе, сообщает Nation News.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева отметила, что отрегулировать артериальное давление можно благодаря системному подходу. Однако заниматься самолечением не стоит.

«Нужно обязательно обратиться к врачу для того, чтобы, не занимаясь самолечением, пройти диагностические тесты и получить профессиональные рекомендации. Но человек, имеющий избыток веса и гипертоническую болезнь, может регулировать давление путем снижения его с помощью продуктов питания. Стоит только отказаться от избытка соли в рационе», — сказала она.

Специалист добавила, что исключить из своего рациона стоит консервы, соленья и маринады, обладающие избытком натрия. Он удерживает высокий тонус сосудов и, как следствие, поддерживает высокую гипертонию.

«Поэтому, отрегулировав свое питание, можно повлиять на тонус сосудов. Если человек откажется от избытка пищи и пересмотрит свое питание, а также будет поддерживать свое здоровье, это может оказать невероятную помощь организму», — добавила специалист.