РИАМО - 13 сен. Накануне дня рождения Зои Космодемьянской в музее «Зоя» в Рузском округе открылась первая выставка, она называется «Это все о ней», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Первыми посетителями стали почти 300 человек. Экспозиция переносит гостей в Москву 30-х годов XX столетия и рассказывает о жизни московской школьницы Зои, ее повседневных заботах, интересах, мыслях, рассуждениях и мечтах.

Полностью погружают посетителей в атмосферу любимого города звуки Москвы: звон трамваев, гомон улиц, детские голоса в школьном дворе, музыка той эпохи, в которой жила Зоя.

Для этой выставки из Музея Москвы были привезены некоторые личные вещи Зои, которые ее мама-Любовь Тимофеевна, в свое время передала на хранение. Выставка будет открыта до 12 декабря.

По словам директора музея Марины Роменской, каждый год в день рождения Зои в музее будет открываться новая выставка, проходить театральный или музыкальный фестиваль, посвященный Зое Космодемьянской.

Музей «Зоя» в Петрищеве входит во Всероссийскую программу «Пушкинская карта», там могут побывать молодые люди от 14 до 22 лет бесплатно.