РИАМО - 13 сен. Главный врач клиники Михаил Худовеков отметил, что россияне достаточно часто получают отравления пищевыми продуктами. При этом в большинстве случаев отравления протекают в легкой форме и проходят через некоторое время, когда организм сам избавится от токсинов, сообщает «МИР 24».

По словам врача, стоит реже употреблять готовые полуфабрикаты из кулинарии, особенно салаты с майонезом и мясные блюда, консервированные грибы и овощи, рыбные консервы и молочные продукты.

«Важно запомнить, что, если от продукта исходит запах, который кажется вам подозрительным, никогда не стоит пробовать его на вкус. Также не стоит употреблять в пищу молочные продукты, упаковка которых вздулась, несмотря на то, что срок годности еще не прошел», – сказал Худовеков.

Также стоит избегать особенно привлекательных на вид овощей и фруктов вне сезона, ведь чтобы сохранить привлекательный внешний вид, их усиленно «накачивают» химией.

Тяжесть отравления будет зависеть от многих факторов – от концентрации токсичного вещества, объема, который был съеден и от состояния организма. Если человек болен или сильно ослаблен, даже банальное отравление может иметь серьезные последствия, пояснил специалист.

Стандартные симптомы отравления – это тошнота, рвота, диарея, боли в животе. Иногда может наблюдаться повышение температуры до 38 градусов. Если симптомы не проходят более суток, нужно обратиться к врачу.