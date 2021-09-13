РИАМО - 13 сен. За первые 12 дней сентября в лесах Подмосковья заблудилось 335 человек, в основном это пожилые люди, которые отправились за грибами, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин отметил, что в прошлом году за аналогичный период заблудились в лесу 282 человека.

«Но возрастная группа остается все та же – это наши взрослые родители, бабушки и дедушки, у которых появилось время пойти в лес на прогулку и за грибами», – сказал Разин.

В Сергиево-Посадском лесничестве заблудившийся мужчина 73 лет найден мертвым.

«Только за эти выходные в лесах Подмосковья заблудилось 86 человек. Очень важно рассказать близким, как не заблудиться и что нужно делать, если все же это произошло. Проверить зарядку мобильного телефона, взять воду и необходимые лекарства, запоминать дорогу, не полагаясь на свое знание местности. Никто не думает, что может заблудиться. Поэтому быть готовым к этому необходимо всегда», – сказала председатель областного комитета лесного хозяйства Елена Казимир.