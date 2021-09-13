РИАМО - 13 сен. Круглый стол с производителями товаров Московской области на тему «Работа с маркетплейсами. Проблематика, актуальные вопросы» состоялся в рамках проекта «Большие Связи». Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Организатором мероприятия стало женское сообщество «Нежный бизнес» при поддержке правительства Московской области. На встрече присутствовали представители муниципальной и исполнительной власти, руководители предприятий, маркетплейсов и сообщества «Нежный Бизнес».

Активными участниками круглого стола стали зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова, гендиректор компании «Wildberries» Татьяна Бакальчук и другие.

Цель мероприятия – помочь опытным и начинающим предпринимателям решить острые вопросы, касающиеся эффективной работы с маркетплейсами, а также сделать необходимые шаги для старта и роста на этих торговых площадках. А также помочь при взаимодействии с подрядчиками, поиске клиентов в условиях высокой конкуренции, затрат на рекламу и правильно сформировать стратегии продвижения на площадке маркетплейса.

На встрече были заданы актуальные вопросы и озвучены инициативы решения проблематики МСП в работе с маркетплейсами, а именно маркетплейсом Wildberries. Также состоялась презентация успешных кейсов от предпринимателей, эффективно осуществляющих деятельность на этих площадках, предложения решения проблем, мешающих развитию бизнеса на маркетплейсах.

Итогом круглого стола стал пошаговый план роста через маркетплейсы для предпринимателей и комплексная обратная связь о работе этих площадок для их основателей. По мнению организаторов, все это поможет сделать работу обеих сторон еще более эффективной и станет важным шагом в развитии экономики Подмосковья и страны в целом.