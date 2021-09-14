РИАМО - 14 сен. В столице завершился прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах 17-19 сентября.

Жители Москвы будут выбирать депутатов Госдумы РФ. В ряде районов пройдет голосование за депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино выберут муниципальных депутатов.

Участвовать в электронном голосовании смогут все совершеннолетние горожане с полной учетной записью на портале mos.ru и постоянной регистрацией в столице.

Те, кто проголосовал онлайн, автоматически будут участвовать в розыгрыше программы «Миллион призов» с 18 по 20 сентября. Среди избирателей разыграют однокомнатную квартиру в Москве и машину.

В электронном голосовании, помимо Москвы, в текущем году принимают участие Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области, а также Севастополь.