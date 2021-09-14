РИАМО - 14 сен. Рабочие практически закончили благоустройство территории у станции «Проспект Вернадского» Большой кольцевой линии столичной подземки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что при открытии новых станций Мосметро растет и число пешеходов, которым нужно обеспечить комфортное перемещение.

«После благоустройства прилегающая к метро территория стала удобной и функциональной, появился новый пешеходный маршрут, который связал парк 50-летия Октября со станцией БКЛ «Проспект Вернадского», - отметил Петр Бирюков.

В 2021 году работы по благоустройству провели на улицах Коштоянца, Семенова-Тян-Шанского, части улицы Михаила Певцова от улицы Удальцова до улицы Семенова-Тян-Шанского, участке проспекта Вернадского перед БЦ «Вернадский». В текущем году к этому списку добавилась улица Удальцова.

Также работы по благоустройству прошли на пешеходные маршрутах. Там обустроили альтернативные, убрали под землю воздушные кабельные линии, обновили покрытия проезжей части и тротуаров.

Кроме того, были установлены опоры контрастного освещения возле пешеходных переходов. Теперь в темное время суток там горят фонари.

Также для прохожих установили свыше 100 скамеек и урн, а еще появилось 265 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками.

Кроме того, провели работы по озеленению. Около метро разбили 6,8 га газона и высадили 5,5 тыс. кустов кизильника.

«Завершается монтаж девяти современных остановочных павильонов, в которых можно будет укрыться от непогоды, зарядить телефон и подключиться к сети Wi-Fi», - подчеркнул Бирюков.

Большая кольцевая линия Московского метрополитена (Третий пересадочный контур) должна стать еще одним кольцом столичной подземки и разгрузить радиальные линии. БКЛ включает 31 станцию и 21 пересадку на метро и МЦК. Общая длина кольца составит 67 км. Первый участок БКЛ от «Делового центра» до «Петровского парка» запустили 26 февраля 2018 года. По прогнозам, линией будут пользоваться до 380 млн пассажиров в год.