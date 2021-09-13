РИАМО - 13 сен. Проводившему дезинсекцию в магазине «Магнит» на Совхозной улице мужчине изберут меру пресечения 14 сентября. Сейчас задержанного допрашивают, сообщает ТАСС.

9 сентября в столице с признаками острой интоксикации доставили в больницу женщину, ее мать-пенсионерку и 15-летнюю дочь. Бабушка и внучка скончались. Предварительно, причиной смерти является острое отравление химикатами. СМИ сообщали, что семья перед госпитализацией купила арбуз в магазине «Магнит» на улице Совхозной.

Предполагается, что в Пресненский суд Москвы материалы поступят уже 14 сентября. Следствие продолжается. Ночь подозреваемый проведет в изоляторе временного содержания.

Ранее специалисты Роспотребнадзора обнаружили следы вещества для дезинсекции в арбузах из квартиры на Совхозной улице. Вещество применялось спецорганизацией для обработки помещений указанной торговой точки.