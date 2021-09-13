РИАМО - 13 сен. Представители Минсельхозпрода Московской области приняли участие в акции «Наш лес. Посади свое дерево», они высаживали саженцы ели, сосны и дуба, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудники министерства традиционно приняли участие в мероприятии по озеленению нашего региона. В этом году выезжали на центральную площадку акции площадью 7,3 га, которая расположена на территории Дмитровского лесничества городского округа Мытищи», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Сотрудникам выдали футболки, перчатки, бейсболки, ведра, лопаты и другой необходимый инвентарь. Как правильно сажать деревья рассказали, показали и научили специалисты лесхоза.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» направлена на привлечение добровольцев к посадке леса. Первая акция прошла 13 сентября 2014 года. Она направлена на восстановление леса, который подвергся санитарной вырубке в связи с повреждением деревьев короедом-типографом. В 2021 году акция проведена на 695 участках как на землях лесного фонда, так и на территории городских округов.

Посадка леса на территории Московской области может проводиться только в два очень небольших периода времени — в апреле-мае и сентябре-октябре.