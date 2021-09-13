РИАМО - 13 сен. Приведение в порядок асфальта рядом с медучреждениями продолжается, в Дмитровском округе запланировано поменять покрытие на территории пяти больниц в Дмитрове, Яхроме и поселке Деденево, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы идут по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, после замены асфальта посещение станет удобнее для 80 тыс. жителей округа.

«Общая площадь обновленного покрытия составит 9,4 тыс. квадратных метров. Работы планируется завершить до конца сентября», - сказал министр.

Дорожные службы устраивают новое асфальтобетонное покрытие, устанавливают бортовой камень, поднимают колодцы коммуникаций.

Всего в Подмосковье в этом году отремонтируют территории 189 больниц и поликлиник.