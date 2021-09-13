РИАМО - 13 сен. Правительству РФ дано поручение внести изменение в закон, согласно которому россияне смогут участвовать в формировании региональных бюджетов, сообщает Газета.ru.

Поручение дал президент России Владимир Путин. Постановление опубликовали на сайте Кремля.

Сроком исполнения поручения установлено 1 февраля 2022 года.

Ранее Путин дал поручение правительству страны предусмотреть в бюджете средства на индексацию в 2022-2023 годах денежного довольствия военнослужащим выше уровня инфляции. Это поручение нужно выполнить до 1 октября нынешнего года.