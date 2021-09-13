РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 сен. Почти 40 катков, в том числе 4 с искусственным льдом, оборудуют в подмосковном Красногорске к Новому году, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

По поручению главы муниципалитета Алексея Спасского, для комфортного и активного отдыха жителей в округе будут оборудованы 39 катков. Из них 18 – в Красногорске, 11 – в Нахабине, 6 – на территории Ильинского и 4 - Отрадного.

На стадионе в Путилково вблизи МБОУ «Образовательный центр «Вершина» появится новый каток. По поручению губернатора области Андрея Воробьева в Подмосковье реализуется программа «Открытие школьных стадионов для общего пользования». Стадион открыт для посещения граждан, заниматься можно в часы, когда у детей нет уроков физкультуры.

Второй год подряд бесплатный каток будет работать на набережной в Павшинской пойме.

Городской округ Красногорск входит в число лидеров по наличию открытых катков с искусственным льдом, на территории округа в сезоне 2021-2022 годов их будет 4 общей площадью 15 тыс. квадратных метров: на стадионе «Зоркий», в ЖК «Арт», вблизи Собора святителя Николая в микрорайоне Павшинская пойма и вблизи образовательного центра «Вершина».

На катках с искусственным льдом будут организованы сеансы массового катания с музыкальным сопровождением. Катки оборудованы теплыми раздевалками, прокатом коньков. В течение зимнего сезона и новогодних праздников на катках будут проводиться различные мастер-классы, спортивные праздники, соревнования и выступления.