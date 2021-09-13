РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 сен. Почти 1,5 тыс. тонн противогололедных материалов подготовили к зимнему периоду в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе еженедельного совещания с членами областного правительства и главами муниципалитетов поручил проверить готовность дорожных служб и заготовить достаточное количество противогололедных материалов.

Городской округ Красногорск готовится к заморозкам и снегопадам. Контракты заключены. При наступлении холодов к работе готовы 147 единиц техники. Заготовлены 1480 тонн противогололедных материалов.

Этой зимой дороги в 40 подмосковных городах будут обрабатывать реагентами. Они не загрязняют проезжую часть и не вредят окружающей среде.