РИАМО - 13 сен. Компания-разработчик ОС Google 4 октября опубликует исходный код Android 12, сообщает Газета.ru.

Предыдущие версии - Android 11, Android 10 и Android 9 - становились доступными для пользователей в день публикации исходного кода.

При этом изначально версия будет доступна только для владельцев смартфонов Pixel. Но через некоторое время она появится на телефонах от других производителей.

Android - операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, фитнес-браслетов, игровых приставок, ноутбуков, нетбуков, смартбуков, очков Google Glass, телевизоров, проекторов и других устройств.