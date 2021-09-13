РИАМО - 13 сен. В трех аэропортах Москвы и подмосковном Жуковском в понедельник вечером задержали и отменили 40 рейсов, следует из данных «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержано 5 рейсов, 3 отменены. В Домодедове 19 рейсов задержаны, 3 отменены. В Шереметьеве 2 рейса задержали и 6 отменили.

Согласно онлайн-табло, в подмосковном аэропорту Жуковский отменены 2 рейса.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.