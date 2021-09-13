РИАМО - 13 сен. Автоэксперт Петр Баканов считает, что с рынка новых машин авто с механической коробкой переключения передач (МКПП) могут исчезнуть через 3-4 года. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он отметил, что одной из причин отказа от «механики» становится ужесточение эконорм в стране.

«Порой механическая коробка не может обеспечить те параметры выхлопа, которые возможны на какой-либо из двухпедальных версий. Например, вариатор изначально разработан для экономии топлива и снижения выбросов», - пояснил Баканов.

Эксперт подчеркнул, что наблюдается увеличение популярности автоматической трансмиссии, на это также влияет постепенное внедрение автопилота. На таких машинах управлять тягой должна автоматика.

Эксперт также заметил, что востребованность машин с АКПП растет по причине более простого управления.

«Механика» становится нишевым продуктом, адресованным не самой широкой категории. Для большинства людей машина — средство для перемещения по асфальту на какое-то расстояние», - уточнил автоэксперт.

Он добавил, что в первую очередь автопроизводители откажутся от МКПП на новых моделях машин. Полный переход на автоматическую коробку передач будет проходить постепенно вместе со сменой модельных линеек.

При этом он подчеркнул, что некоторые виды транспорта еще долго будут реализовываться с МКПП. Это касается недорогих авто, в том числе внедорожников и коммерческого транспорта.