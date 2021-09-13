РИАМО - 13 сен. 56-летний житель Наро-Фоминска арестован по подозрению в убийстве своего знакомого, которое произошло минувшим летом, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

28 августа текущего года в гараже, расположенном в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа, между обвиняемым и его знакомым произошел конфликт. Во время ссоры обвиняемый ударил оппонента топором, в результате травм он скончался на месте происшествия.

Затем подозреваемый отнес тело убитого в другой гараж, где закопал, а после забетонировал пол в погребе.

Через несколько дней он сам обратился в правоохранительные органы и сознался в содеянном.