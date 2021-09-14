РИАМО - 14 сен. МТС проанализировала обезличенный исходящий мобильный интернет-трафик своих абонентов вечером 11 сентября в популярных местах, где жители и гости города традиционно смотрят салют в честь Дня города, сообщает пресс-служба сотового оператора.

Активнее всего абоненты компании передавали в сеть фото и видео салютов из Парка Победы: с Поклонной горы был зафиксирован наибольший объем исходящих данных, несмотря на относительно меньшее число зрителей по сравнению с другими локациями.

Компания учитывала исходящий мобильный интернет-трафик абонентов с 21.00 до 21.20 в районах пяти площадок, которые собрали больше всего зрителей-абонентов МТС: ВДНХ, Парк Горького, Парк Победы, Лужнецкая набережная и смотровая площадка на Воробьевых горах, парк «Сокольники».

Больше всего москвичи делились видео и фотографиями с праздничным фейерверком в социальных сетях и мессенджерах из Парка Победы. При этом по количеству абонентов в сети на Поклонной горе было зарегистрировано меньше пользователей, чем на ВДНХ и в Парке Горького. Второе место по объему выложенного контента, а также по числу зрителей во время салюта занял Парк Горького. Третье место по числу стримеров и инстаграмеров – у ВДНХ, при этом именно здесь во время салюта было больше всего абонентов МТС. На четвертом месте по объему переданного трафика - Лужнецкая набережная и смотровая площадка на Воробьевых горах, которые разделяет Москва-река.