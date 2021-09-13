РИАМО - 13 сен. В Одинцовском городском округе идет подготовка к осенне-зимнему периоду. Особое внимание уделяется содержанию дворов и общественных территорий, на которых зимой будут работать 1439 дворников и 251 единица техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Кроме того, завершается формирование запаса противогололедных материалов, об рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

«В Одинцовском округе этому вопросу уделяется серьезное внимание. В МБУ, подрядных организациях и управляющих компаниях муниципалитета трудится 1439 дворников. Вся техника уже прошла требуемое техническое обслуживание. Проведены необходимые мероприятия по заготовке противогололедных реагентов, уже запасено 92% от требуемого количества», – сказал Иванов.

Глава муниципалитета добавил, что в зимнее время в работах на территории Одинцовского округа будет задействована 161 единица коммунально-уборочной техники – КДМ, тракторы, погрузчики, самосвалы, автовышки, а также 90 средств малой механизации – роторы и мотоблоки со щетками.

Всего на территории городского округа находятся 433 дворовые территории и 789 детских игровых площадок.