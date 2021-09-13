РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 сен. Работы по ремонту 17 участков дорог идут в подмосковном Красногорске, сезон завершается, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

«Приближается холодный сезон, строительство и ремонт дорог завершается. В нашем округе в этом году уже отремонтировали 59 участков, в работе еще 17», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Ремонт дорог стал одной из тем еженедельного совещания, которое губернатор области Андрей Воробьев провел в формате видео-конференции с членами областного правительства и главами муниципалитетов в понедельник.

Этой зимой дороги в 40 подмосковных городах будут обрабатывать реагентами. Они не загрязняют проезжую часть и не вредят окружающей среде.