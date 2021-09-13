РИАМО - 13 сен. Виктор Кашшаи завершил работу на посту главы судейского департамента в Российском футбольном союзе, сообщает Федеральное агентство новостей.

В союзе отметили, что он ушел в отставку из-за организационных изменений.

До 2019 года Кашшаи работал арбитром и считался лучшим судьей мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики и обслуживал финал Лиги чемпионов.

Имя нового главы судейского департамента РФС пока не называлось.