РИАМО - 13 сен. Москвичам нужно соблюдать меры предосторожности из-за грозы и сильного ветра вечером в понедельник, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

В ближайшие часы и до конца суток 13 сентября в Москве ожидается гроза с дождем, а также усиление ветра с порывами до 16 м/с.

Москвичам-водителям лучше снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих авто. Не стоит забывать, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП. Так что лучше избегать обгонов, перестроений и опережений.

Парковать машины лучше подальше от деревьев. Пешеходам же посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции стороной, а также не укрываться под деревьями.

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