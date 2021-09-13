РИАМО - 13 сен. 20-летнего молодого человека задержали за попытку изнасилования женщины в подъезде дома на западе Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Она отметила, что уголовное дело возбудили по статьям «Покушение на изнасилование» и «Иные действия сексуального характера».

«По данным следствия, утром 12 сентября 2021 года молодой человек напал на женщину, которая заходила в подъезд жилого дома, расположенного на западе Москвы, где подверг ее избиению, после чего совершил иные действия сексуального характера и попытался изнасиловать», - отметила Иванова.

Довести свой умысел до конца преступник не смог, так как женщина оказала активное сопротивление.

Подозреваемого в совершении преступления быстро задержали. Его причастность к преступлению подтверждается камерами видеонаблюдения, а еще проведенными следственными действиями и иными материалами дела.

С задержанным проводятся следственные действия. В ближайшее время молодому человеку предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование по данному уголовному делу продолжается.