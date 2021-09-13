РИАМО - 13 сен. Прокуратура Московской области организовала проверку Областного центра дезинфекции, которая позволит оценить соблюдение требований безопасности при оказании услуг, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверку проведет Подольская городская прокуратура. В частности, проверка даст оценку соблюдению организацией требований безопасности жизни и здоровья при оказании услуг.

По данным СМИ, именно Областной центр дезинфекции проводил дезинсекцию в магазине «Магнит», где семья купила арбуз и отравилась после его употребления.

9 сентября в Москве с признаками острой интоксикации госпитализировали женщину, ее мать-пенсионерку и 15-летнюю дочь. Бабушку и внучку спасти врачам не удалось. Предварительная экспертиза показала, что причиной смерти является острое отравление химикатами. СМИ сообщали, что семья накануне госпитализации купила арбуз в магазине «Магнит» на улице Совхозной.

В СК приоритетной версией является нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Дело возбуждено после отравления семьи москвичей арбузом>>