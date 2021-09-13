РИАМО - 13 сен. В Краснознаменске завершились работы по благоустройству территории около городского пруда, работы провели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В этом году Краснознаменске преобразили территорию городского пруда – одну из главных точек притяжения горожан. Работы уже завершены. Теперь жители с комфортом могут провести время на обновленной зоне отдыха», - отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он уточнил, что на обновленной территории появились скейт-парк, детская игровая и спортивная площадки.

В рамках работ по благоустройству установили новые лавочки и урны. Также у пруда появился и деревянный амфитеатр-настил, на нем можно комфортно проводить время у воды.

Один берег водоема оставлен естественным и зеленым. С северной и восточной сторон пруда высажены деревья. Кроме того, на территории обновленной зоны отдыха установили камеры видеонаблюдения и фонари.