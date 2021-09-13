РИАМО - 13 сен. С июня по август Сергиево-Посадский городской округ посетили свыше 600 тыс. человек, а с начала года там побывали более 1 млн туристов, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Городской округ пользуется большой популярностью у жителей Московской области и гостей региона.

Сергиев Посад считается центром русского православия, родиной посадских матрешек и единственным городом региона, который включен в Золотое кольцо России. Также это еще музей и один из крупнейших действующих монастырей России. Его архитектурный ансамбль включает в себя более 50 зданий.

Кроме того, путешественников привлекает пещерная церковь в Сергиевом Посаде, святые источники, а еще ресторанная улица Карла Маркса в центре города.

Все эти объекты входят в областные программы «Активное долголетие», «Зима в Подмосковье», «Лето в Подмосковье».

С начала этого года в Московской области побывали свыше 8 млн туристов. Кроме Сергиева Посада, чаще всего гости Подмосковья посещали Коломну, Зарайск, Клин и парк «Патриот» в Одинцовском округе.

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