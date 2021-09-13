РИАМО - 13 сен. Столичным водителям рекомендовали не парковать свои машины у деревьев, а также не укрываться под ними, на город надвигается гроза, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В ближайшие часы синоптики прогнозируют грозу с дождем и усилением ветра с порывами до 16 м/с.

Ранее москвичей предупредили о резком понижении температуры. 14 сентября столбики термометров опустятся сразу на 10 градусов.

До конца текущей недели в Москве будет холодная погода, но температура ожидается ниже нормы всего на 2 градуса. Днем прогнозируется плюс 10-13 градусов, ночью – плюс 10-11.