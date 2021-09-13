РИАМО - 13 сен. Суд продлил арест до 16 октября 19-летней Валерии Башкировой, которая сбила трех детей на пешеходном переходе в столичном районе Солнцево, сообщает Федеральное агентство новостей.

ЧП произошло 16 июля этого года. Девушка на автомобиле Mazda сбила троих детей на улице Авиаторов, двое из которых потом скончались. Третий ребенок находится в больнице. Дети переходили дорогу по пешеходному переходу вместе с мамой и бабушкой.

Известно, что студентка была трезва. По ее словам, она отвлеклась на телефон, но потом от своих слов отказалась и сообщила, что всему виной было яркое солнце.

Башкирову обвиняют по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Девушка полностью признала свою вину и принесла родителям погибших детей свои извинения.