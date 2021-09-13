РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 сен. Поставщик услуг водоснабжения МУЖКП «Котельники» строго выполняет производственную программу контроля качества холодной и горячей воды и своевременно отбирает пробы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Перед тем, как вода окажется в квартирах, она подвергается анализу по 130 физико-химическим и микробиологическим показателям. Основная проблема состоит в том, что различные элементы и бактерии могут повторно загрязнить воду на пути к потребителям.

В итоге вода, которая изначально соответствовала качествам питьевой, может приобрести даже заметные неестественные цвет и запах, а ее употребление отрицательно скажется на здоровье человека.

Причина заключается в неудовлетворительном состоянии водопроводных сетей внутри жилых домов, что серьезно влияет на качество питьевой воды в квартирах и становится поводом для жалоб населения.

В понедельник специалисты предприятия направили на исследование в лабораторию Роспотребнадзора пробы холодной и горячей воды. С результатами анализов можно ознакомиться на официальном сайте МУЖКП «Котельники» в разделе «водоснабжение».