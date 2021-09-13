РИАМО - 13 сен. Поезда «Аэроэкспресс», следующие в аэропорт Внуково и обратно, 18 и 26 сентября будут отправляться по новому расписанию. Это связано с плановыми работами на Киевском направлении Московской железной дороги, сообщает пресс-служба компании.

18 сентября все аэроэкспрессы, курсирующие между Киевским вокзалом и аэропортом, будут отменены. С 6:00 19 сентября поезда во Внуково и обратно будут отправляться каждый час по стандартному графику.

Утренние рейсы с Киевского вокзала и из Внуково 26 сентября также будут отменены до 11:00 включительно. С 12:00 составы будут курсировать каждый час в обе стороны.

Чтобы добраться до воздушной гавани во время отмен аэроэкспрессов, пассажирам советуют пользоваться метрополитеном с пересадкой на наземный транспорт.

Терминалы «Аэроэкспресс» на Киевском вокзале и в аэропорту будут работать в обычном режиме. Сотрудники компании помогут пассажирам подобрать оптимальный маршрут. Для пассажиров, которые приобрели билеты заранее, будет предусмотрена компенсация.

Узнать актуальную информацию о расписании поездов в аэропорты можно на сайте «Аэроэкспресса» и в мобильном приложении в разделе «Расписание».

«Аэроэкспресс» приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства , а также рекомендует и учитывать информацию об изменениях в расписании при планировании поездки.