РИАМО - 13 сен. В микрорайоне Губернский городского округа Чехов открылся для учеников второй корпус школы №10. Здание обустроили по последнему слову техники, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Я считаю открытие второго корпуса десятой школы знаковой победой нашей команды, команды г.о. Чехов, команды губернатора. Мы исполнили свои обязательства перед жителями, и в первую очередь, конечно, перед нашими детьми», – сказал глава округа Григорий Артамонов.

Для самых маленьких учеников торжественный звонок в этом году звенел дважды. Первый традиционно открыл учебный год, а второй – возвестил о долгожданной перемене для всех учащихся и преподавателей десятой школы.

«Свершилось! Моя третья дочь идет в третий класс, и вот сегодня впервые мы пошли в первую смену в восемь утра!» – поделилась своими эмоциями жительница микрорайона Татьяна Сысоева.

В школе есть интерактивные смарт-доски, на которых можно ознакомиться с навигацией, мероприятиями, конкурсами, расписанием уроков и дополнительных занятий. Также установлены специальные устройства для зарядки всевозможных гаджетов и мягкие диванчики в рекреациях.

В учебном заведении имеется собственная видеостудия, цифровая лаборатория с оборудованием для занятий по химии, физике и биологии, два компьютерных класса, библиотека и медиатека, конференц-зал для ученического самоуправления.

Директор школы Константин Значков подчеркнул, что перед преподавателями стоит цель «прививать культуру информационного общения у ребят с тем информационным облаком, в котором они находятся».

Жители микрорайона Губернский ждали открытия корпуса почти 8 лет. После долгих лет перипетий с обанкротившимися застройщиками, замороженной стройкой, необходимости переделывать значительную часть сооружения к процессу подключился Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства и правительство Московской области.

Меньше года потребовалось, чтобы более 2 тыс. семей ощутили на себе качественные и необходимые перемены, которые позитивно отразятся на уровне образования и принесут комфорт благодаря обучению в первую смену.