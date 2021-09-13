РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 сен. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска провели тематический флешмоб по правилам дорожного движения на бульваре Юности, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В день празднования дня рождения города автоинспекторы совместно с представителями историко-мемориального музея-заповедника «Подолье» и общественной организации «МногоМама» на бульваре Юности организовали увлекательный квест по безопасности дорожного движения.

В начале мероприятия полицейские рассказали юным участникам дорожного движения про правила, которые должны соблюдать пешеходы и велосипедисты, а также уделили внимание теме безопасности во время поездки в автомобиле.

Затем ребята приняли участие в познавательных викторинах, конкурсах, играх, квестах, направленных на изучение основ безопасного пребывания в дорожно-транспортной среде. Акция завершилась тематическим флешмобом.