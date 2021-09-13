РИАМО - 13 сен. Торговая сеть «Магнит» инициирует проведение внеплановой проверки своих подрядчиков по дезинсекции, а также усилит меры санитарного контроля в магазинах после случая с отравлением московской семьи арбузом, сообщает РИА Новости.

9 сентября в столице с признаками острой интоксикации доставили в больницу женщину, ее мать-пенсионерку и 15-летнюю дочь. Бабушка и внучка скончались. Предварительная экспертиза показала, что причиной смерти является острое отравление химикатами. СМИ сообщали, что семья перед госпитализацией купила арбуз в магазине «Магнит» на улице Совхозной.

По подозрению в нарушении правил при проведении дезинсекции был задержан 39-летний сотрудник частной компании, который проводил обеззараживание в магазине.

«Компания будет продолжать оказывать содействие компетентным органам в расследовании причин трагедии. «Магнит» также инициирует внеплановую проверку всех своих подрядчиков по оказанию услуг дезинсекции и санитарной обработки», - рассказали в пресс-службе компании.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора обнаружили следы вещества для дезинсекции в арбузах из квартиры на Совхозной улице и магазина «Магнит». Данное вещество применялось спецорганизацией для обработки помещений указанной торговой точки.