РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 сен. В двух домах Подольска 20 сентября проведут промывку внутриквартальных сетей водоснабжения, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Профилактическая промывка внутриквартальных сетей водоснабжения без отключения подачи воды для поддержания качества услуг будет проводиться МУП «Водоканал» 20 сентября в период с 9:00 до 17:00 по адресам: улица Мира, дом 17 и улица Энтузиастов, дом 18.

После проведения работ возможно кратковременное появление примесей в воде. «Водоканал» приносит извинения и просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

В случае нарушения сроков жители могут обращаться в диспетчерскую службу по телефону: 8 (496) 754-00-53.