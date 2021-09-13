РИАМО - 13 сен. 350 москвичей приняли участие в любительском конкурсе цветников в рамках фестиваля «Цветочный джем», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мероприятие прошло 11 и 12 сентября. Цветники разбили на 18 городских площадках. Всего оформили 179 цветников из более чем 8,5 тыс. предоставленных организаторами растений.

Участвовали пары, родители и дети, а также друзья. В команде было по два человека. Участникам предстояло выбрать 37 растений (один из них — кустарник) разных видов, в том числе хризантемы, розы, гортензии, шалфей, рудбекии, хосты, гелениумы, котовники, астры, злаки, папоротники и другую зелень из подмосковных питомников.

Конкурсанты участвовали в мероприятиях после посещения мастер-класса от профессиональных флористов. Специалисты рассказали, какие виды растений сочетаются между собой, а какие в один цветник высаживать нельзя.