РИАМО - 13 сен. Игрок московского ЦСКА Марио Фернандес заявил, что уходит из сборной России по футболу, сообщает Газета.ru.
По словам защитника, ему трудно выступать на 2 фронта, также он чаще стал получать травмы. О своем решении он объявил официально, написав открытое письмо болельщикам.
Он также добавил, что сегодня ему требуется больше времени для восстановления.
Футболист выступает за команду ЦСКА с 2012 года и трижды стал чемпионом России в составе красно-синих.
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