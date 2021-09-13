РИАМО - 13 сен. Игрок московского ЦСКА Марио Фернандес заявил, что уходит из сборной России по футболу, сообщает Газета.ru.

По словам защитника, ему трудно выступать на 2 фронта, также он чаще стал получать травмы. О своем решении он объявил официально, написав открытое письмо болельщикам.

Он также добавил, что сегодня ему требуется больше времени для восстановления.

Футболист выступает за команду ЦСКА с 2012 года и трижды стал чемпионом России в составе красно-синих.