РИАМО - 13 сен. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов занял 3 место в медиарейтинге за август этого года среди глав законодательных органов субъектов РФ, сообщает компания «Медиалогия».

Первое место у председателя законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина, на второй строчке – Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург).

В августе Брынцалов провел региональную конференцию партии «Единая Россия» с участием губернатора Московской области Андрея Воробьева. На ней обсудили предвыборную программу, развитие Подмосковья и выполнение наказов избирателей.

Он также побывал с рабочим визитом в Люберцах. А еще сообщил, что большинство депутатов и сотрудников регионального парламента (свыше 80%) сделали прививку от Covid-19, многие из них вакцинировались еще в начале года, поэтому летом пошли на ревакцинацию.

Рейтинг «Медиалогии» строится на основе базы СМИ, включающей свыше 67 тыс. источник: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-порталы.