РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 сен. В подмосковных Котельниках с понедельника начали давать отопление в соцучреждения, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Котельниках выпустили постановление. Согласно ему, предприятиям независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющим централизованное теплоснабжение объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы на территории городского округа, стоит начать отопительный период на объектах социальной сферы с 13 сентября.

В жилищном фонде и других объектах отопление появится с 15 сентября.

В первую очередь тепло подают в социально значимые объекты - школы, поликлиники, больницы и детсады.