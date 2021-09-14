В социальных сетях можно найти объявления от людей, готовых предоставить свое семя желающим завести ребенка. Одни оказывают услуги за гонорар, другие — бесплатно, а некоторые обещают без вопросов приехать в чужой город и помочь с зачатием естественным путем. Донор спермы под никнеймом «Хороший Папа» рассказал РИАМО, почему выбрал для себя такое занятие и объяснил, каково быть отцом на расстоянии.

Идеальный донор

«Сейчас мне 28, донорством я начал заниматься около трех лет назад. При этом у меня была работа в сфере юриспруденции. Произошло все случайно: однажды моя одинокая знакомая упомянула, что мечтает о ребенке, но не может найти подходящую кандидатуру на роль отца. Она рассказала, что готова обратиться к донору и выложить любые деньги, потому что уже отчаялась.

Мне стало ее жаль, и я решил изучить этот вопрос. Оказалось, что я идеальный кандидат на роль донора: симпатичный, веду здоровый образ жизни, не курю, слежу за питанием и режимом сна, занимаюсь спортом, алкоголь и вовсе пробовал только раз в жизни на выпускном. А ведь таких людей единицы.

Сначала я обратился в репродуктивную клинику в соседнем городе: мне провели полное обследование и попросили сдать пробный биоматериал, после чего объяснили, что будут платить от 3000 до 5000 рублей за раз в зависимости от количества семени. Какое-то время я сотрудничал с клиникой, пока не осознал, что это приносит мне убыток: на одну дорогу уходило больше, чем я зарабатывал, то есть помощь кому-то еще разрушала мой бюджет.

Еще я понял, что, пользуясь услугами клиник, люди не могут в полной мере осознать, чью именно ДНК используют для зачатия их ребенка. Вдруг донор просто их не устроит? Они же не встречаются с ним лично и не знают о его образе жизни наверняка.

Проанализировав ситуацию, я решил, что лучше видеться с желающими лично, чтобы они могли оценить меня вживую. Я дал объявления в социальных сетях, максимально подробно расписав свои преимущества. Отклики не заставили себя ждать».

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«Клиентки приглашали на свидания»

«Я решил попытаться донести до клиентов, что зачатие через физический контакт более эффективно. На пробирочный вариант я тоже согласен, но он, на мой взгляд, хуже. Во-первых, потому что это неестественно. Во-вторых, при сексе в дни овуляции вероятность зачатия высока, а вот искусственный ввод сперматозоидов снижает шансы на успех.

Первой моей клиенткой стала девушка, которая согласилась на секс. Она очень переживала по поводу зачатия и попросила встретиться с ней буквально на два часа. О результатах она мне не сообщила, а я не стал настаивать, ведь это ее выбор.

Сейчас же ко мне обращаются женщины-одиночки за 40, которые всю жизнь были заняты карьерой, семейные пары, где мужчина не может зачать детей, иногда однополые семьи. Время от времени по глупости пишут совсем юные девушки, которых я сразу отговариваю: у них обычно не хватает денег заплатить даже за мои услуги, что уж говорить о содержании младенца.

Самый большой спрос у меня в Москве и Краснодаре. Хоть обращений очень много, на десять сообщений приходится примерно одна реальная встреча, поскольку некоторые просто передумывают, а кто-то в итоге встречает свою пару, и услуги донора им становятся не нужны.

Иногда попадаются довольно странные личности. Например, девушки, которых заводит «вирт»: они пишут мне откровенные сообщения о своих сексуальных фантазиях под видом деловой переписки. Или люди представляются богатыми иностранцами, чтобы рассказать, сколько денег они могут потратить на мои услуги, а потом исчезают. Еще я слышал истории, что некоторые женщины пытаются «развести» доноров на алименты, но это пресекается по закону.

Также у меня были случаи, когда клиентки проявляли ко мне симпатию и звали на свидания. В таких случаях я изначально обозначаю границы и напоминаю, что женщина ко мне обратилась именно за зачатием, а не за романтикой и семьей. Я нравлюсь многим людям, но ведь это не обязывает меня строить отношения с каждым».

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10 тысяч за встречу

«Я выстроил систему, по которой работаю с клиентами, и она довольно простая. После того, как мы решаем, что подходим друг другу для сотрудничества, начинается обсуждение условий. Определяем удобное время и место: если мне компенсируют дорогу, то я могу и сам приехать в нужный регион, ведь многим комфортнее, чтобы оплодотворение происходило в родных стенах. В основном я встречаюсь с людьми в их отпуск.

Также меня просят предоставить определенные справки и анализы, которые подтверждают, что я здоров: например, справки об отсутствии болезней, передающихся половым путем, или на активность сперматозоидов. Поэтому каждый год я прохожу глобальное обследование. Иногда клиенты хотят перепроверить мои данные у своих врачей или могут попросить пройти редкое исследование. Мне нечего скрывать, поэтому я без проблем соглашаюсь.

Кто-то просит заключить договор о том, что в будущем я не заявлю прав на рожденного ребенка, а другие даже не хотят обмениваться настоящими именами. Поскольку я юрист, то сам могу составить этот договор компетентно. В какой-то мере мне понятны все эти проверки: сейчас развелось очень много мошенников. А из-за конфиденциальности встреч у меня нет рекомендаций. С юридической точки зрения донорство не запрещено, и за себя я особо не волнуюсь.

С клиента я беру 10 тысяч рублей за пробирку или встречу, последняя может подразумевать под собой и несколько половых контактов. В зависимости от условий я могу изменить цену. Если человек позволяет мне остановится у него дома, то мне не нужно тратиться на проживание и я могу взять с него меньше, а если приходится раскошелиться, то наоборот. При этом я выбираю самые дешевые отели или хостелы.

К слову, деньги обычно просто покрывают мои расходы на месте: обеды в кафе в незнакомом месте, сувениры и развлечения. Я помогаю людям, путешествую. Это хороший способ отключится от суеты и от работы и переключится на что-то новое. Так что для меня донорство скорее хобби, а не заработок. Кроме того, далеко не все партнеры вызывают у меня симпатию: порой приходится представлять на их месте кого-то другого.

После знакомства я советую клиентам провести со мной немного времени, ведь человек должен привыкнуть ко мне, прежде чем лечь со мной в постель. По работе я часто соприкасаюсь с психологией, так как часто нужно найти подход к клиенту и объяснить человеку доступным языком какие-либо вещи. Этот опыт выручает меня при общении с потенциальными матерями.

Если мы встречаемся с парой, я уточняю, где в момент зачатия будет находиться муж — в этой же комнате или в соседней, а может ему проще прогуляться. Иногда мужья не могут справится с собой и все равно видят во мне «соперника» — возможно, это происходит инстинктивно».

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«Хороших людей должно быть много»

«Лично для себя я веду приблизительную статистику, насколько удачным оказалось оплодотворение. По моим подсчетам, на данный момент от меня родилось около 11 детей, а с первой попытки забеременела около семи-восьми женщин, причем чаще рождаются мальчики.

Я рад, что люди, которые обратились ко мне, получили желаемый результат. Как и многим, мне хочется оставить после себя потомство и повлиять на генофонд. Хороших людей должно быть много: сам я столько детей не смогу вырастить, а вот если несколько человек возьмутся за их воспитание, результат может быть положительным.

Население планеты деградирует на глазах: люди пьют и в целом не ведут здоровый образ жизни. Мне бы хотелось повлиять на эту ситуацию, поэтому я стараюсь передать хорошие гены. Мои дети скорее всего будут полноценными, проживут свою жизнь в достойных условиях и станут приличными людьми. Мне спокойно за них.

Порой меня посещает желание узнать этих детей. Некоторые клиенты зовут меня на семейные праздники и даже предлагают у них пожить, делятся фото. Мне любопытно посмотреть, как растут мои потомки.

На данный момент в браке я не состою. Ранее у меня были отношения, но что-то серьезное в итоге не срослось. Пока я общался с одной из девушек, я уже начинал тайно заниматься донорством, но если заведу серьезные отношения, то прекращу свою деятельность, ведь тогда у меня будет совершенно другая жизнь. Мне часто сватают кого-то знакомые и родственники, да и без них желающих встречаться хватает.

Ни родители, ни друзья не знают, чем я занимаюсь. Они могут просто не понять меня, поскольку не являются людьми, которые нуждаются в подобных услугах».

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