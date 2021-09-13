РИАМО - 13 сен. Реновационные кварталы планируют оборудовать зарядками для электромобилей. Их разместят на подземных парковках и дворах, сообщает пресс-служба столичного Депстроя.

Как сообщил руководитель ведомства Москвы Рафик Загрутдинов, также заряжать на этих станциях можно будет электровелосипеды, моноколеса, самокаты, скутеры и другой электротранспорт.

«Крупную технику можно будет оставлять для зарядки на ночь. Однако, по предварительным расчетам, точки быстрой зарядки, установленные во дворе, способны будут полностью зарядить электромобиль приблизительно за 120 минут», — подчеркнул Загрутдинов.

По его словам, такая необходимость вызвана ростом числа электрокаров в мегаполисе, соответственно и спросом на зарядки для такого транспорта.