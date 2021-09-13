РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 13 сен. В праздничных мероприятиях в честь Дня города поучаствовали более 42 тыс. жителей и гостей округа, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«11 сентября жители и гости округа отметили 398-летие города Люберцы. Праздничные мероприятия состоялись на более 30 развлекательных площадках. Участие в праздновании дня города приняли более 42 тыс. люберчан. Праздник прошел на высоком уровне. Спасибо огромное всем, кто имел отношение к организации мероприятий», - сказал Ружицкий.

Он напомнил, что гостей праздника ждали выставки, анимационные программы, мастер-классы, спортивные соревнования и показательные выступления, ярмарки, дегустации продукции, гастрономические фестивали и яркие концертные программы.

«11 сентября дали старт первенству городского округа по гребле на байдарках и каноэ на гребной базе Кореневского карьера. В этот же день базе было торжественно присвоено имя заслуженного тренера СССР Якова Костюченко. Настоящим подарком всем люберчанам на День города стало открытие после масштабной реконструкции стадиона «Электрон» в поселке Красково», - пояснил Ружицкий.

По его словам, хедлайнерами концерта на центральной площадке стали экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина, певец и композитор Дмитрий Колдун. День города завершился праздничным салютом в городе и во всех поселках.