РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 сен. Управление социальной политики администрации Люберец проинформировало о режиме работы пунктов вакцинации от Covid-19 с 14 по 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, 14 и 16 сентября прививать будут в ТЦ «Орбита» с 16:00 до 20:00. 15 сентября желающих сделать прививку ждут в ТЦ «Светофор» с 16:00 до 20:00, а также в МФЦ «Центральный» с 15:00 до 19:00. 17 сентября привиться можно в МФЦ «Центральный» с 15:00 до 19:00. 18 сентября пункт вакцинации будет работать в ТЦ «Орбита» с 16:00 до 20:00, ТЦ «Светофор» - с 16:00 до 20:00.

Для удобства жителей есть возможность предварительно записаться в любой пункт вакцинации через портал госуслуг или региональный портал mosreg.ru. Если запись на портале отсутствует, врачи в пункте принимают желающих по живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Для прохождения вакцинации в пунктах в стационарных отделениях ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» обязательна предварительная запись. Стационарное отделение №1 находится по адресу: Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 338, стр. 1. График работы: будни с 11:00 до 13:00. Стационарное отделение №2 расположено по адресу: Люберцы, ул. Кирова, д. 36, стр. 1. График работы: с 9:00 до 24:00.

Вакцинация повторная (второй компонент вакцины) проводится только по будням с 12:00 до 16:00. Кабинеты осмотра и вакцинации расположены в приемном покое каждого из стационаров.

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