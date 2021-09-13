РИАМО - 13 сен. Стилист, владелец и креативный директор салона красоты «Стиль-бюро» Александр Крашенников сообщил, что для того, чтобы выбрать хорошего парикмахера, нужно, прежде всего, обратить внимание на его загруженность, сообщает Nation News.

«Сейчас большинство салонов красоты работают по предварительной записи. Если вы присмотрели мастера, а ближайшее свободное время к нему через месяц, значит люди к нему ходят и, вероятно, он действительно хороший специалист. К нему так просто не попадешь», — сказал Крашенников.

Также при выборе мастера нужно обратить внимание на его цены и определить для себя сегмент.

«Важно определить для себя ценовой сегмент. Куда вы пойдете: просто в парикмахерскую или в салон, где стрижка начинается от 5000 рублей. Если вы даже в такой цене не можете попасть к специалисту, на него нужно обратить внимание», — убежден Александр Крашенников.

В России 13 сентября отмечают День парикмахера. Традиционно в этот день проводят конкурсы и соревнования, призванные показать профессиональные качества парикмахеров и стилистов разных уровней. А в салонах красоты и парикмахерских в этот день устраивают акции и дарят скидки.