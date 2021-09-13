РИАМО - 13 сен. С начала июля клиентам МособлЕИРЦ в Подмосковье доступна возможность получить кешбэк 1% от суммы коммунального счета, жители региона вернули уже свыше 8 млн рублей, сообщает пресс-служба МособлЕИРЦ.

Возврат денег доступен держателям банковских карт платежной системы «Мир».

Для участия в программе следует зарегистрироваться на сайте privetmir.ru, дать согласие на участие в акции. Также нужно оплачивать счета через личный кабинет на сайте расчетного центра или мобильное приложение «МособлЕИРЦ онлайн».

На сегодняшний день в акции участвуют 83 тыс. жителей Московской области. Акция будет проходить до 31 декабря текущего года.

Помимо кешбэка личный кабинет МособлЕИРЦ дает возможность оплаты счетов за коммуналку без банковской комиссии, доступ к предложениям программы «Коммунальный бонус», функции «умная платежка» и иным полезным для жителей сервисам.

Программа «Коммунальный бонус» стартовала в мае по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Она пользуется большой популярностью у жителей. Кроме кешбэка, можно получить баллы, купоны и скидки на различные товары и услуги.