РИАМО - 13 сен. Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, что само по себе присутствие нитратов в арбузе вряд ли может быть причиной смерти человека, сообщает «Вечерняя Москва».

«В достаточном количестве нитратов в арбузе может и не быть. Однако возможен накопительный эффект, если человек слишком часто ест такие арбузы или вместе с ними употребляет еще какие-то продукты, содержащие нитраты», — сказал эксперт.

Арзамасцев подчеркнул, что нитраты в избыточном количестве могут быть причиной слабости, головокружения и тошноты. Однако не только они могут быть причиной плохого самочувствия после употребления ягоды.

По словам специалиста, не стоит покупать поврежденные арбузы, ведь внутри может быть грибковая инфекция или другие возбудители опасных заболеваний.

Также Арзамасцев отметил, что токсические элементы в арбузе могут образоваться из-за неправильного хранения.